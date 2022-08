Inter, Inzaghi: “Ottima prestazione. Stasera i cambi sono stati determinanti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sullo Spezia, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “La prestazione è stata molto buona, abbiamo fatto una partita seria. I ragazzi sono stati bravi, nei primi 15-20 minuti eravamo un po’ contratti ma una volta sbloccata la gara potevamo segnare altre reti prima dell’intervallo. Abbiamo fatto bene in entrambe le fasi, lo Spezia veniva da partite disputate molto bene: sapevamo che ci avrebbero creato delle difficoltà, ma la gara l’abbiamo preparata nel modo giusto. Quota 100 gol? Questa è la nostra speranza. L’anno scorso siamo stati il miglior attacco, quest’anno con Lukaku abbiamo delle soluzioni in più: abbiamo quattro grandi attaccanti, ma poi dovrò essere bravo io a scegliere chi schierare. Stasera hanno fatto tutti bene e per un allenatore questi sono ottimi segnali. Cinque cambi? Da quando sono stati inseriti, si gioca in 16 e non più in 11. Tante volte i giocatori che subentrano sono quelli che devono fare la differenza: stasera, come a Lecce, i cambi sono stati determinanti“.

Foto: Instagram Inzaghi