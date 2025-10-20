Inter, intervento riuscito per Di Gennaro: inizierà la fase riabilitativa nelle prossime settimane

20/10/2025 | 11:50:24

L’Inter ha annunciato la buona riuscita dell’intervento al polso destro di Raffaele Di Gennaro.

Questo il comunicato dell’Inter rilasciato sui propri social:

“Nella mattinata di oggi, Raffaele Di Gennaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito. Dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, Di Gennaro inizierà la fase riabilitativa nelle prossime settimane”.

Foto: Instagram Di Gennaro