Inter, infortunio per Lautaro: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra

20/02/2026 | 11:41:12

L’Inter ha comunicato le condizioni del capitano Lautaro Martinez tramite un report medico sul proprio sito.

Questo il report del club:

“Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana”.

Foto: sito Inter