Inter, infortunio per Di Gennaro: sarà operato
15/10/2025 | 14:05:03
L’Inter ha annunciato, tramite un comunicato, che il terzo portiere Raffaele Di Gennaro dovrà sottoporsi a un intervento a seguito di un infortunio riportato durante l’allenamento di ieri.
Questo il comunicato del club:
“Esami strumentali oggi per Raffaele Di Gennaro a seguito di un trauma subito nel corso dell’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro. Nei prossimi giorni il portiere nerazzurro si sottoporrà a intervento chirurgico”.
Foto: Instagram Di Gennaro