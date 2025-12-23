Inter, infortunio per Bonny: distorsione del ginocchio sinistro

23/12/2025 | 14:00:23

L’Inter ha comunicato le condizioni di Ange-Yoan Bonny, l’attaccante francese è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione del ginocchio sinistro.

Questo il comunicato del club:

“A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima”.

Foto: X Inter