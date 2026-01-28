Inter, infortunio per Barella: risentimento al muscolo psoas della coscia destra
28/01/2026 | 14:10:26
L’Inter ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni del centrocampista Nicolò Barella.
Questo il comunicato del club:
“Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra.
Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.
Foto: Instagram Barella