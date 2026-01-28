Inter, infortunio per Barella: risentimento al muscolo psoas della coscia destra

28/01/2026 | 14:10:26

L’Inter ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni del centrocampista Nicolò Barella.

Questo il comunicato del club:

“Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra.

Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.

Foto: Instagram Barella