Inter, infortunio Mkhitaryan: risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra

27/10/2025 | 13:27:41

A seguito degli accertamenti eseguiti in giornata, l’Inter ha comunicato le condizioni del centrocampista Henrikh Mkhitaryan, per lui un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra.

Questo il comunicato del club:

“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima”.

Foto: Instagram Mkhitaryan