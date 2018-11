Inter, infortunio per Dalbert: sarà assente contro il Frosinone

Dopo Sime Vrsaljko, l’Inter perde un altro terzino per infortunio. Si tratta del brasiliano Dalbert, che ha riscontrato un problema fisico in allenamento. Per questa ragione il club nerazzurro lo ha sottoposto ad esami strumentali, il cui risultato è stato reso noto tramite questo comunicato pubblicato sul sito della società meneghina: “L’esterno brasiliano Dalbert si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di un problema riscontrato in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Le condizioni di Dalbert saranno rivalutate la prossima settimana”. Niente da fare per il laterale dunque per il match di sabato sera contro il Frosinone.

Foto: