Inter, incontro in sede con il Parma. I profili in ballo

Incontro di mercato tra Inter e Parma. Pochi minuti fa, infatti, nella sede nerazzurra sono arrivati il presidente gialloblù Pietro Pizzarotti e il direttore sportivo Daniele Faggiano. I motivi? La possibile richiesta del club emiliano per Sebastiano Esposito dopo l’infortunio di Inglese e aggiornamento su Matteo Darmian, già bloccato per luglio dall’Inter, come vi abbiamo raccontato.