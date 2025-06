Inter, incontro in corso con Chivu

05/06/2025 | 21:45:32

Christian Chivu si avvicina sempre di più alla panchina dell’Inter. Come raccontato, dopo aver incassato il no di Cesc Fabregas, il club nerazzurro ha virato sul tecnico del Parma. E in questi minuti è in corso un incontro tra le parti. Come abbiamo raccontato pochi minuti fa, il tutto verrà formalizzato entro la giornata di domani, con prevedibile contratto biennale a più del doppio rispetto ai 700 mila euro che guadagnava a Parma (gli avrebbero comunque ritoccato l’ingaggio). Siccome siamo arrivati al 5 giugno

Foto: sito Inter