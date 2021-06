Inter, incontro con gli agenti di Emerson Royal. Il video

L’Inter deve piazzare Hakimi, chiede non meno di 70 milioni, il Paris Saint-Germain si è mosso prima del Chelsea, le contropartite tecniche al momento interessano poco. Insomma, vince chi offre di più. E il club nerazzurro si sta cautelando. Il nome che piace di più è quello di Emerson Royal, 22 anni, riscattato per 9 milioni dal Barcellona dopo un prestito biennale con il Betis. Oggi sono stati in sede l’agente Frederic Pena e l’intermediario italiano, il Barcellona ha sempre negato di volerlo cedere, in Spagna oltre un mese fa erano convinti del contrario e che sarebbe andato con certezza all’Inter. In realtà ci mettiamo in mezzo: con un’offerta congrua Emerson Royal può partire, la sua valutazione è di almeno 20 milioni, il profilo piace a Simone Inzaghi, quindi la situazione va monitorata. Il Betis si è riservato un 20 per cento in caso di futura rivendita del terzino. Quanto a Filippo Kostic, esterno sinistro classe 1992 dell’Eintracht, il profilo piace ma la notizia proveniente dalla Germania di un accordo già raggiunto per il suo trasferimento in nerazzurro non è attendibile. Più avanti vedremo.