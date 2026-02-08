Inter inarrestabile: 5-0 al Sassuolo firmato da Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique

08/02/2026 | 19:54:16

L’Inter dilaga 5-0 in casa del Sassuolo e torna per il momento a +8 sul Milan. In golBisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique. Inter avanti 2-0 in casa del Sassuolo nei primi 45. Il Sassuolo parte forte e mette in difficoltà i nerazzurri con alcune ripartenze veloci. Il gol di Bisseck al 10′ però sblocca la partita, ancora una volta sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al’ 27 sull’asse Dimarco-Thuram arriva anche il raddoppio. Nel finale di primo tempo segna Thorstvedt, ma il gol viene annullato per fuorigioco iniziale di Laurienté. Nella ripresa arriva il tris dei nerazzurri con Lautaro Martinez. Poi Akanji cala il poker, ancora su calcio d’angolo e il Sassuolo resta in dieci, per doppia ammonizione di Matic, che si becca la seconda per proteste. Nel finale va in gol anche Luis Henrique. Finisce 5-0.

foto x inter