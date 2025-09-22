Inter in ripresa: ora la sfida contro il Cagliari

22/09/2025 | 11:41:36

Quello dell’Inter in Serie A è stato un avvio altalenante: un debutto con vittoria per 5-0 contro il Torino, seguito da due sconfitte consecutive con Udinese e Juventus. Ieri, però, i nerazzurri sono tornati al successo in campionato, battendo il Sassuolo per 2-1 grazie al gol di Di Marco e all’autogol di Muharemović, provocato da un tiro di Carlos Augusto. La prossima partita vedrà i nerazzurri impegnati in Sardegna contro il Cagliari: la squadra di Christian Chivu dovrà confermare sul campo il suo stato di forma per poter tornare a inseguire le altre contendenti allo scudetto.

Foto: Wikipedia