Inter, in corso le visite mediche per Gosens

Dalla nostra grande anticipazione dei giorni scorsi al momento delle firme: Robin Gosens sta svolgendo in questi minuti le visite mediche al CONI per l’idoneità sportiva. Sarà una lunga giornata per l’esterno tedesco che nel pomeriggio, una volta completati i controlli medici, si recherà nella sede dell’Inter per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri.

FOTO: Twitter Euro 2020