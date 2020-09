Arturo Vidal è mattiniero. Giornate di visite mediche per l’ex centrocampista del Barcellona con l’Inter. Il cileno, arrivato nella serata di ieri a Linate, ha iniziato in mattinate le visite al CONI prima di passare dall’Humanitas. Svolto l’iter sanitario, Vidal sarà in sede per firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro guidato dal suo ex condottiero Antonio Conte.

Foto: twitter Inter