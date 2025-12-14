Inter in controllo a Marassi: è 2-0 sul Genoa con Bisseck e Lautaro

14/12/2025 | 18:49:46

Primo tempo di super Inter a Marassi contro il Genoa. I nerazzurri sono avanti 2-0 con grande merito.

Cinque minuti sul cronometro e l’Inter sblocca già il match. Lautaro tiene in campo un pallone difficile sull’out di destra e scarica all’interno per Yann Bisseck. L’esterno salta Ellertsson e converge verso il centro calciando in porta e superando Leali sul primo palo. Al 38′ raddoppia la compagine milanese. Lancio a cambiare il fronte perfetto per Carlos Augusto, che poi appoggia su Sucic bravissimo a dialogare con Lautaro che approfitta di un rimpallo favorevole e in una frazione di secondo fulmina Leali con una bordata folgorante. Finisce 2-o per l’Inter il primo tempo.

Foto: sito Inter