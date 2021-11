Inter in ansia per de Vrij. Il difensore è uscito al 90′ per problemi muscolari

Suicidio dell’Olanda a Podgorica contro il Montenegro. Gli Oranje, con un piede e mezzo a Qatar 2022, avanti 2-0, si fanno rimontare 2-2 nei minuti finali e ora dovranno giocarsi la qualificazione nello scontro diretto con la Norvegia.

In ansia la Nazionale e l’Inter per le condizioni di Stefan de Vrij. Il centrale è uscito al 90′ per problemi muscolari. L’interista è stato sostituito dallo juventino De Ligt. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, visto che martedì c’è lo scontro diretto decisivo per l’Olanda ma poi al rientro dalla sosta ci sarà Inter-Napoli.

Foto: Instagram personale