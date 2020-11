Inter in ansia, Hakimi segna e si fa male con il Marocco

Una serata in agrodolce per l’Inter e per Achraf Hakimi. L’esterno nerazzurro, impegnato con il Marocco, questa sera ha aperto le marcature contro la Repubblica Centrafricana prima del 4-1 in favore dei marocchini. Nonostante qualche frenata in campionato, anche questa sera, ha mostrato grandi doti nel trovare la via del gol. Un vizietto mai perso con Conte pronto ad affidargli nuovamente la fascia dell’Inter dopo un inizio di stagione altalenante. Nessuna bocciatura certo. L’unico neo della serata è arrivato all’ora di gioco: un intervento duro del portiere avversario ha costretto Hakimi a lasciare il terreno di gioco in anticipo per una botta.

Foto: twitter uefa