Inter imbattuta nelle due sfide contro la Juve: non accadeva da tredici stagioni

Complice la vittoria ottenuta questa sera allo Stadium, e il pareggio 1-1 del match di andata, l’Inter è rimasta imbattuta nelle due sfide stagionali in campionato contro la Juventus. Non accadeva dalla stagione 2008/2009. A riferirlo è Opta. Ulteriore aggiunta: quella odierna è la prima vittoria esterna dei nerazzurri sui bianconeri in Serie A dal novembre 2012.

Foto: Twitter Inter