Inter, il video dello Scudetto: “Vincere è scegliere di rialzarsi, anche quando ti senti perso”

03/05/2026 | 23:22:59

Video dell’Inter che festeggia lo scudetto: “Tutti pensano che oggi sia la giornata in cui abbiamo vinto. Per noi la vittoria non è solo finire primi, è tutto quello che fai prima di quel momento. Vincere è scegliere di rialzarsi, anche quando ti senti perso. È trascinare tutti, dentro e fuori il campo. È non fermarsi mai, nemmeno per un momento, con la testa e con le gambe. La vittoria vive nella fame di di chi è arrivato da poco, e nella lealtà di chi ha scelto di rimanere. Nei sogni di un bambino che cresce vestendo i nostri colori, e nei cori, nelle voci di chi è sempre stato con noi.

È in tutti questi momenti, in tutte queste scelte, che noi abbiamo vinto. Perché vincere non è solo alzare un trofeo, è tutto quello che fai per arrivarci. Questo è perché abbiamo vinto. Ma non oggi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

Foto: X Inter