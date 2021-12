Inter, il rosso del Bernabeu può costare caro a Barella: anche il ritorno degli ottavi è a rischio

Nonostante la sconfitta del Bernabeu, l’Inter soprattutto nella prima frazione di gioco ha dimostrato di saper tenere testa ad una grande del calcio mondiale come il Real Madrid. Una delle note stonate di ieri, oltre al risultato finale, è l’espulsione di Nicolò Barella che salterà sicuramente l’andata degli ottavi di finale ma c’è anche la possibilità che possa non esserci pure al ritorno. Dipenderà tutto da quello che l’arbitro Brych ha scritto ieri sera sul referto. Su di esso si baserà poi il giudice sportivo per decidere se confermare una giornata o se andarci in maniera più dura obbligando Inzaghi a rinunciare ad uno dei suoi giocatori migliori.

FOTO: Twitter Inter