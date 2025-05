Inter, il programma verso la finale di Champions League

26/05/2025 | 10:19:32

Inizia la grande settimana dell’Inter di Simone Inzaghi, attesa sabato sera dalla finale di Champions League. Saranno cinque giorni di allenamenti, quattro ad Appiano e l’ultimo a Monaco, direttamente sull’erba dell’Allianz Arena. Venerdì il gruppo partirà per la Baviera, sistemazione prevista nella zona di Schwabinger Tor, in un albergo scelto dalla UEFA con molto anticipo. L’attenzione tattica sarà maniacale, in particolare sul lato destro del PSG.

FOTO: Instagram Inter