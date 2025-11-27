Inter, il problema non è il mercato. Altrimenti teniamolo sempre aperto

27/11/2025 | 18:56:19

Chivu ha spiegato ieri sera alcune sostituzioni prima che scattassero processi di ogni tipo. Zielinski non stava bene e ha dovuto procedere. Normale che la sconfitta di Madrid lasci una scia di rimpianti e qualche preoccupazione: l’Inter perde allo stesso modo, dopo aver fatto la partita e con una dose di superficialità quando bisognerebbe essere al massimo della concentrazione. È assurdo pensare al mercato quando qualcosa non funziona, l’Inter ha una rosa talmente forte e assortita che sarebbe il caso di concentrarsi su quanto hai a disposizione che in tanti vorrebbero avere ma non hanno. Sentiamo parlare dell’assenza di un centrocampista bravo nell’interruzione, della necessità di un vice Dumfries e dell’urgenza di un attaccante che sappia saltare l’uomo. Discorsi del momento che lasciano il tempo che trovano, se fosse così bisognerebbe lasciare il mercato aperto per tutto l’anno. Nel caso dell’Inter servirebbe solo un mea culpa sulla gestione per migliorarla: qualsiasi allenatore sognerebbe um organico del genere.

Foto: X Inter