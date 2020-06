Mediante un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, l’Inter ha mostrato come nella giornata odierna, i calciatori si siano ritrovati per la prima volta a pranzo insieme rispettando le regole anti diffusione Coronavirus. Allegato alla foto, il seguente testo: “Primo pranzo insieme, nel rispetto di tutte le regole, per i nerazzurri ad Appiano.”

Foto: Twitter Ufficiale Inter