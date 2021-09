Inter, il padre-agente di Brozovic è a Milano. Si discute per il rinnovo

In casa Inter si pensa anche ai rinnovi di contratto. Dopo aver sistemato Lautaro Martinez, è il momento di Marcelo Brozovic. Il centrocampista è in scadenza a giugno 2022. In questi giorni è a Milano il padre Ivan, suo agente, che avrà presto un incontro con la dirigenza nerazzurra per discutere il rinnovo.

Probabilmente si potrà attendere anche domani, quando il giocatore tornerà dagli impegni con la Nazionale.

Il giocatore vorrebbe un cospicuo aumento del salario, la dirigenza vorrebbe accontentarlo ma non in maniera totale. Si discuterà di questo nelle prossime ore.

Foto: Twitter Inter