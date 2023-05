Inter, il comunicato della Curva Nord in vista del derby: “Non è finita finché non sarà finita. La storia è a un passo”

La Curva Nord nerazzurra in vista del derby di questa sera contro il Milan, ha diramato un comunicato per caricare il popolo interista.

Questo quanto si legge: “Non è finita finché non sarà finita…stasera dobbiamo essere 70000 furie nerazzurre. Inutile nascondersi, il risultato dell’andata ci impone di scendere in campo da favoriti ma nessuno si illuda che sia già finita. Le imprese si costruiscono insieme e stasera il popolo nerazzurro è chiamato ancora una volta a fare la differenza. Lo stadio sarà nerazzurro e un’immensa coreo lo colorerà come non mai per far capire subito quanto ci teniamo. Attenzione!!! All’ingresso delle squadre tenere i cartoncini con due mani e il telefono in tasca, la perfetta riuscita della coreografia dipende da tutti gli interisti presenti!!! Dal fischio d’inizio la nostra voce dovrà poi sommergere chi ci sta difronte e spingere i ragazzi all’obiettivo finale. La storia è a un passo ma nessuno deve risparmiarsi, chi non dà tutto non dà niente. Avanti interisti, avanti Curva Nord!!!”.

Foto: Instagram Curva Nord Inter