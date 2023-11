Inter, il cammino in trasferta è perfetto. Miglior rendimento in Europa

Il cammino dell’Inter lontano da San Siro è perfetto, per quanto riguarda la corsa scudetto. In 5 gare fuori casa in stagione, gli uomini di Inzaghi hanno ottenuto 5 vittorie su 5 e un solo gol incassato, quello di Scamacca ieri sera e ben 12 realizzati. Sono 15 punti incassati in 5 partite. Solo l’Hoffenheim, in Bundesliga, è riuscito a fare lo stesso, a fronte però di un disastroso cammino casalingo. Meglio anche di Real Madrid, Manchester City, Barcellona e tante big europee.

Un cammino perfetto che storce un po’ solo con due passi falsi a San Siro, con il Sassuolo e il pareggio con il Bologna.

Foto: twitter Inter