Inter, il bilancio fuori casa è terribile: 24 gol subiti in 13 partite. Mai così male nel Dopoguerra

I numeri dell’Inter fuori casa in questo campioanto sono davvero catastrofici. 24 gol subiti in 13 trasferte. È questo il bilancio, molto deludente: soltanto Cremonese e Salernitana in questo campionato hanno subito più reti dei nerazzurri fuori casa, in entrambi i casi 26. Inoltre i nerazzurri non mettevano in mostra un bilancio così negativo a questo punto della stagione da prima della Seconda Guerra Mondiale, insomma, un’era fa. Numeri su cui Inzaghi dovrà riflettere e non solo Inzaghi.