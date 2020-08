Inter, i numeri sono dalla tua parte: 6 finali su 9 vinte

La vittoria di ieri sera ha permesso all’Inter di raggiungere la sua decima finale in campo europeo. La squadra di Conte con la cinquina rifilata allo Shakhtar di Castro adesso mette paura agli spagnoli del Siviglia, che, al momento, detengono un buon vantaggio di trofei in ambito UEFA: dal 2005 al 2007 i biancorossi hanno vinto due Coppa UEFA e una Supercoppa mentre nel moderno torneo Europa League si sono aggiudicato la coppa tre volte, dal 2013 al 2016. I numeri però, in positivo, sono tutti dalla parte dell’Inter. In nove finali disputate i nerazzurri sono usciti vincitori sei volte e ne hanno perse tre. Le sei finali vinte portano i trofei bis in Coppa dei Campioni, tre Coppa UEFA e una Champions League. Inter in finale con una spagnola soltanto una volta: nella stagione 1963-64 al Praterstadion di Vienna, Milani e la doppietta di Mazzola affondano il Real Madrid di Miguel Munoz.

Foto: Twitter Inter