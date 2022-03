Inter, i numeri di una crisi: la vittoria manca da cinque gare. Quanti tiri senza segnare

Cinque partite senza vittoria, quattro con nessuna rete segnata: l’Inter di Simone Inzaghi si è chiaramente inceppata, rallentando il passo dopo la straordinaria prima parte di stagione, nella quale la formazione nerazzurra era riuscita ad esprimere gioco e risultati, elevandosi al rango di grande favorita per la conquista del tricolore. Uno status che, con ogni probabilità, i campioni d’Italia in carica mantengono ancora, ma per la seconda stella servirà cambiare in fretta il proprio passo.

Anzitutto ritrovando la vittoria: in Coppa Italia manca dall’8 febbraio (gara contro la Roma), mentre in campionato l’ultimo successo è arrivato addirittura il 22 gennaio, quando i nerazzurri superarono per due reti ad uno il Venezia, partita alla quale sono seguiti da due pareggi e due sconfitte. Ma a preoccupare di più, con ogni probabilità, è la sterilità offensiva: se si guardano le sfide contro Sassuolo e Liverpool, ad esempio, si può notare come la squadra di Simone Inzaghi sia riuscita a produrre azioni e palle gol, senza però riuscire a trasformarle in reti all’attivo.

Ed è infatti il dato sulle conclusioni quello più emblematico: nelle ultime quattro partite, l’Inter ha tirato ben sessantasei volte, senza riuscire a trasformare queste occasioni in gol.

Foto: Sito Ufficiale Inter