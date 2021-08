Inter, i convocati di Inzaghi per il Verona: prima chiamata per Correa

Per la sfida in programma alle 20:45, tra Hellas Verona e Inter, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha convocato 24 giocatori. Prima chiamata per il neo acquisto Correa. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu.

Difensori: De Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni.

Centrocampisti: Dumfries, Vecino, Sensi, Perisic, Agoume, Calhanoglu, Vidal, Barella, Brozovic.

Attaccanti: Dzeko, Lautaro, Correa, Satriano.

Foto: Sito Inter