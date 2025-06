Inter, i convocati di Chivu per il Mondiale per Club: ci sono i due Esposito

11/06/2025 | 23:26:25

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale per Club FIFA. L’Inter si sta preparando per partecipare alla rassegna iridata che si giocherà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio e vedrà per la prima volta la partecipazione di 32 squadre da ogni continente. La squadra di Chivu esordirà il 17 giugno al Rose Bowl Stadium di Los Angeles. Il fischio d’inizio della sfida contro il Monterrey è previsto alle ore 18:00 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno).

Di seguito la lista dei nerazzurri convocati da mister Cristian Chivu:

Portieri: Sommer, Josep Martinez, Di Gennaro, Calligaris.

Difensori: Dumfries, De Vrij, Acerbi, Pavard, Carlos Augusto, Bisseck, Dimarco, Darmian, Bastoni, Zalewski, Palacios, Re Cecconi, Cocchi.

Centrocampisti: Zielinski, Sucic, Frattesi, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Barella, Sebastiano Esposito, Valentin Carboni, Berenbruch.

Attaccanti: Thuram, Lautaro Martinez, Pio Esposito, Taremi, Luis Henrique, De Pieri.

Foto: sito Inter