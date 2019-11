Inter-Hellas Verona, le ultime sulle probabili formazioni

Mancano ormai poche ore all’anticipo del sabato pomeriggio tra Inter ed Hellas Verona, ultimo match prima della sosta per le nazionali di novembre. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Conte cambia poco, anche per mancanza di alternative. Davanti ad Handanovic spazio a Skriniar e De Vrij, mentre Bastoni potrebbe far rifiatare Godin. Nel centrocampo a cinque ci sarà Lazaro a destra, con Candreva a sinistra. In mediana Vecino, Brozovic e Barella, in avanti confermati Lautaro Martinez e Lukaku. Due assenze pesanti per Juric: Kumbulla e Veloso. Ci sarà Dawidowicz al centro della difesa, in mezzo a Rahmani e Gunter. A centrocampo Pessina insieme ad Amrabat, con Faraoni e Lazovic esterni. Verre e Zaccagni a supporto di Salcedo.

INTER-HELLAS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Candreva; Lukaku, Lautaro Martinez.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.

Foto: sito ufficiale Inter