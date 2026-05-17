Inter-Hellas Verona, le formazioni ufficiali
17/05/2026 | 14:08:05
Alle 15 il match tra Inter e Hellas Verona.
Ecco le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 8 Sucic, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian; 14 Bonny, 10 Lautaro.
All. Chivu
HELLAS VERONA (3-5-1-1): 1 Montipò; 5 Edmundsson, 15 Nelsson, 6 Valentini; 7 Belghali, 4 Lovric, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 3 Frese; 10 Suslov; 18 Bowie.
All. Sammarco
Foto: Twitter ufficiale Inter