Inter-Hellas Verona, i convocati di Zanetti

02/05/2025 | 19:20:55

Paolo Zanetti ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati per Inter-Hellas Verona, incrocio valido per la 35a giornata della Serie A Enilive 2024/25, in programma domani, sabato 3 maggio alle ore 20.45, allo stadio Meazza di Milano. Mister Zanetti recupera Tchatchoua in difesa e Tengstedt come preannunciato in conferenza stampa, non ci sarà invece Faraoni.

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.

Difensori: Oyegoke, Frese, Daniliuc, Valentini, Luan Patrick, Bradaric, Slotsager, Tchatchoua

Centrocampisti: Lazovic, Kastanos, Bernede, Niasse, Serdar, Suslov, Duda, Cissé.

Attaccanti: Lambourde, Sarr, Tengstedt, Livramento, Mosquera, Ajayi

FOTO: X Hellas Verona