Inter, Handanovic raggiunge Zenga: 328 presenze in Serie A in nerazzurro

Samir Handanovic stasera ha raggiunto una leggenda del mondo interista come Walter Zenga per numero di presenze in Serie A.

Il portiere sloveno è salito a quota 328 gare in campionato con la maglia nerazzurra, al nono posto nella classifica assoluta in maglia nerazzurra.

Numeri importanti per il capitano dell’Inter che sta scrivendo un pezzo di storia del club.

Foto: Twitter Inter