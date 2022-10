Inter, gli ottavi di Champions sono tuoi! Poker al Plzen: Mkhitaryan-Lukaku e doppietta di Dzeko

L’Inter trionfa 4-0 a San Siro contro il Viktoria Plzen e vola agli ottavi di Champions League. Gli uomini di Inzaghi iniziano subito forte con un tiro di Calhanoglu, murato però dalla difesa ospite, e con un cross insidioso di Dimarco. Al 25′, però tripla occasione per l’Inter: Stanek para su Dimarco, poi ci provano anche Lautaro e lo stesso esterno, ma palla finisce sul fondo. Il vantaggio però è solo questione di tempo e al 36′ si concretizza con Mkhitaryan che spunta dal nulla e impatta di testa un cross di Bastoni. Il peso psicologico del gol ora non c’è più e, con la mente più libera, arriva pure il raddoppio al 42′ con Dzeko: un pimpante Dimarco addomestica di prima un bel lancio lungo, servendo al contempo il centravanti che, facilmente, fa 2-0. Nella ripresa i nerazzurri non si fermano e continuano a macinare calcio. E al 66′ arriva il gol del 3-0 con la doppietta di Dzeko: Ancora Inter, ancora Edin Dzeko. Il giustiziere del Viktoria Plzen non si ferma e firma la sua doppietta personale: lancio di Calhanoglu per Lautaro. Controllo dell’argentino e appoggio per il bosniaco, poi tiro facile e tris. All’83’ Inzaghi decide di concedere qualche minuto anche a Romelu Lukaku e il belga ci mette appena 4′ per ritrovare la via del gol: Big Rom prende palla in area, scambia con Correa che restituisce al belga in area di rigore che non sbaglia e fa esplodere San Siro.