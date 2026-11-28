Inter-Genoa, le formazioni ufficiali
28/11/2026 | 19:48:18
Defezione dell’ultimo minuto in casa Inter: Josep Martinez non sarà della gara a causa dei postumi di una contusione alla coscia. Calcio d’inizio alle 20:45.
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Cristian Chivu
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ehizibue, Wiafe, Traorè, Mitaj; Ellertsson, Messias; Osmajic. All. Daniele De Rossi
Foto: X Inter