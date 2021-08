Inter-Genoa è 2-0 all’intervallo: a segno Skriniar e Calhanoglu

Per l’Inter 45′ super alla prima di campionato contro il Genoa. La squadra di Inzaghi passa subito in vantaggio al 6′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Milan Skriniar di testa sblocca la gara. Al 20′ arriva il raddoppio di Calhanoglu che si presenta San Siro, sponda neroazzurra, con un gol strepitoso grazie a un tiro dal limite sul secondo palo. Nel finale del primo tempo viene annullato per fuorigioco il tris di Perisic. Inter molto convincente in questo primo tempo che chiude sul 2-0, da rivedere la prestazione degli uomini di Ballardini.

Foto: Twitter Inter