Inter-Genoa è 1-0 all’intervallo: decide il gol di Lukaku dopo 35 secondi

L’Inter ospita il Genoa a San Siro e dopo 35 secondi i nerazzurri sono già in vantaggio. La rete è costruita dai soliti Lukaku e Lautaro: il belga brucia Radovanovic in velocità e combina sul corto con l’argentino, poi si porta la palla sul destro e batte Perin.

L’undici di Conte domina e ha altre occasioni con Darmian e Skriniar, Barella colpisce la traversa al quarto d’ora. Rovella prova a reagire per i rossoblù ma la palla è alta sopra la traversa difesa da Handanovic.

Lukaku ci riprova, ma Perin si fa trovare pronto, poco dopo Zapata sfiora l’autorete, nel finale di tempo Scamacca scalda i guanti ad Handanovic e Lautaro si rende pericoloso due volte nel giro di due minuti.

Finisce 1-0 il primo tempo e per la squadra di Ballardini questo punteggio è un affare.