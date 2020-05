Inter-Gaich, dalle ammissioni del San Lorenzo a tutti i retroscena (clausola compresa)

Si chiama Adolfo Gaich, ha 21 anni, è un attaccante esplosivo di 190 centimetri, considerato una delle stelle emergenti del calcio sudamericano. In forza al San Lorenzo, contratto in scadenza nel 2021, sulle sue tracce ci sono da tempo diverse big del calcio europeo. Tra queste c’è anche l’Inter, come ammesso nelle scorse ore dal presidente della squadra argentina, Marcelo Tinelli (“L’Inter vuole Gaich”, le sue parole riportate dalla Gazzetta). Effettivamente il club nerazzurro segue con attenzione il possente attaccante argentino, che ha una clausola rescissoria da 15 milioni di dollari e ha tutte le carte in regola per consacrarsi in Europa. Nei mesi scorsi Gaich era stato proposto alla Roma, che però non ha approfondito i discorsi, poi il San Lorenzo ha detto no a un’offerta del Bruges da circa 10 milioni. Un profilo di assoluta prospettiva e che, a poco più di un anno dalla scadenza del contratto, il San Lorenzo dovrà necessariamente vendere (chiaramente la scadenza 2021 rende quasi inutile la clausola) per evitare di perderlo a parametro zero. L’entourage del giocatore spinge per andare via, per il momento non ci sono margini per il rinnovo e l’Inter – come detto – è uno dei club da tenere in considerazione per il futuro di Adolfo Gaich.

Foto: Twitter ufficiale San Lorenzo