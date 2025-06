Inter, Frattesi torna in Italia. Anche Pio Esposito non al top

29/06/2025 | 22:30:35

Problemi in casa Inter in vista della gara degli ottavi di finale del Mondiale per Club. Davide Frattesi ha avuto un confronto con Chivu e si è deciso per il rientro anticipato in Italia. Il centrocampista si è reso conto che il problema che ha avuto non è risolvibile entro la fine del torneo e ha deciso di lasciare la spedizione. Dopo Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu dunque, ecco un altro giocatore dell’Inter che chiude prematuramente il torneo statunitense. Per quanto riguarda Pio Esposito il giovane attaccante dagli esami strumentali non ha riportato lesioni, si tratta per lui solo di un affaticamento muscolare. La sua presenza resta in forte dubbio, ma non è da escludere una convocazione almeno per la panchina.

Foto: Instagram Inter