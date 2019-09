Inter forza cinque: eguagliata la partenza sprint della stagione 2015-2016

Un gol, un altro clean sheet e la quinta vittoria su cinque partite. L’Inter viaggia a vele spiegate e dopo il derby, centra un altro importantissimo successo contro un’ostica Lazio. Primo tempo equilibrato sbloccato da un colpo di testa di D’Ambrosio, poi la squadra di Inzaghi reagisce e ha due nitide occasioni neutralizzate da un super Handanovic. Nella ripresa i nerazzurri consolidano il vantaggio e sprecano molte occasioni per chiudere la gara. L‘Inter vola così in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo cinque turni. Una partenza sprint che solo altre due volte era riuscita al club nerazzurro: l’ultimo precedente risale alla stagione 2015-2016, chiusa poi al quarto posto. Occhio alla statistica: chi è partito così (5 vittorie in altrettante gare), 20 volte su 22 ha chiuso nei primi due posti in classifica. In 13 casi, invece, un bottino pieno nelle prime 5 uscite di campionato ha portato anche il primo posto e quindi lo scudetto.

Foto Twitter ufficiale Inter