Inter forza 6 (doppio Dzeko). Bologna umiliato e affondato

L’Inter batte il Bologna con un punteggio tennistico, un 6-1 senza appello per i nerazzurri che dimostrano tutta la loro qualità.

Gara ad unico copione, quello nerazzurro.

Partita sbloccata dopo pochi minuti da Lautaro, su assist di Dumfries, davvero devastante. Il 2-0 arriva con un colpo di testa di Skriniar, il tris è di Barella, dopo un’altra azione super di Dumfries. Il primo tempo si chiude sul 3-0. Unico neo l’infortunio al costato di Correa uscito al 28′ e sostituito da Dzeko.

Dzeko che sarà un fattore nella ripresa nei successivi tre gol.

Il 4-0 è di Vecino al 54′, poi al 53′ e al 68′ sestina completata da Dzeko. Il Bologna si iscrive al match con il gol di Theate all’86’. Gol che serve solo per le statistiche e che farà infuriare tanti fanta allenatori. Inter strepitosa, che risponde alle due non vittorie, quella con la Samp e al ko in Champions contro il Real Madrid.

Esordio anche per Sanchez ai primi minuti della stagione.

Foto: Twitter Inter