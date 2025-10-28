Inter-Fiorentina, le curiosità: la viola senza vittorie contro il miglior attacco del campionato
28/10/2025 | 10:30:20
Alle 20:45 di domani 28 ottobre il match tra Inter e Fiorentina.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 172 i precedenti in campionato tra le due formazioni: 72 vittorie nerazzurre, 55 pareggi e 45 vittorie viola.
-L’Inter ha vinto 7 delle ultime 10 sfide contro la Fiorentina.
-La Fiorentina ha portato a casa i tre punti in solo 2 delle ultime 12 trasferte in Serie A.
-L’Inter ha il migliore attacco del campionato con 19 gol segnati.
