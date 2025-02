Inter-Fiorentina 1-1 all’intervallo. Proteste viola, pallone uscito sul gol nerazzurro

Si è concluso il primo tempo tra Inter e Fiorentina al Meazza. Un primo tempo dove non sono mancate assolutamente le emozioni. E’ accaduto di tutto a San Siro. Partenza forte dei nerazzurri che schiacciano i viola nella prima fase. Ci prova Barella che in rovesciata sfiora il palo. Al 21′, palo di Carlos Augusto, che sfiora il gol. Al 27′, traversa dei nerazzurri con Lautaro. Inter che alla mezz’ora, perde Thuram, costretto ad uscire per un problema ancora da verificare. Entra Arnautovic.

Al 31′, l’Inter si guadagna un calcio d’angolo, assolutamente inesistente. Bastoni rimette palla in mezzo, quando questa era uscita di tanto. Dal corner, carambola sfortunata con Pograncic che insacca nella propria porta. Inter in vantaggio. Proteste veementi della Fiorentina, che chiedeva la palla uscita prima dell’angolo.

I viola però non demordono, nonostante il nervosismo e al 45′, trovano un calcio di rigore. Fallo di mano abbastanza dubbio in area nerazzurra. Dopo un consulto al VAR La Penna assegna il rigore. Non sbaglia Mandragora per l’1-1. Finale di tempo nervoso e secondo tempo che si preannuncia scintillante.

