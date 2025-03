È lo slovacco Ivan Kruzliak l’arbitro designato dalla UEFA per Inter-Feyenoord, in programma martedì alle 21 a San Siro per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Kruzliak sarà affiancato dai connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor come assistenti, slovacco anche il quarto uomo Peter Kralović. Tedesca la squadra VAR: Christian Dingert e Benjamin Brand (AVAR).