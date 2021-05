Inter, festeggiamenti a San Siro: consegnato lo Scudetto alla squadra

A San Siro è in corso, in questi minuti, la festa scudetto per l’Inter. Dopo la vittoria per 5-1 sull’Udinese e i 91 punti in classifica conquistati, la squadra di Antonio Conte ha ricevuto il trofeo dello Scudetto che è stato alzato dal capitano Samir Handanovic. Sul palco, allestito per l’occasione, sono saliti tutti i protagonisti di questa straordinaria stagione. In campo anche il presidente Zhang e tutta la dirigenza. Presenti anche tutti i familiari dei giocatori.

FOTO: Twitter Inter