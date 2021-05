Inter, festa scudetto sia: con l’Udinese finisce 5-1

L’Inter non delude le attese e vince anche l’ultima gara di campionato contro l’Udinese. Sblocca il match Ashley Young all’8′, primo rete stagionale per l’inglese. Poi arriva il raddoppio al 44′ con Eriksen (entrato al 40′ al posto dell’infortunato Sensi) su calcio di punizione. Nella ripresa arriva il tris al 56′ con Lautaro Martinez che trova il gol del 3-0 su calcio di rigore. Conte, nelle sue rotazioni, manda in campo 60′ sia Perisic che Lukaku al posto di Hakimi e Lautaro.

I neroazzurri non si fermano e continuano a segnare: al 64′ è proprio Perisic a trovare il gol del 4-0 con un gran destro di prima intenzione sul secondo palo. E al 72′ va in rete anche Lukaku: conclusione splendida di Sanchez che si stampa sul palo, pallone che sbatte addosso all’attaccante belga che realizza il 5-0. L‘Udinese prova a rendere meno amaro il finale: al 79′ arriva il gol della bandiera con Pereyra che segna da calcio di rigore. La partita termina 5-1 a favore dell’Inter che conclude nel modo migliore questo campionato.

FOTO: Twitter Inter