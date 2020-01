Inter, ecco Young: “Vinceremo ancora, sono qui per questo”

Ashley Young è un nuovo giocatore dell’Inter. Subito dopo l’ufficialità l’ex capitano del Manchester United (che ha scelto di vestire la maglia nerazzurra numero 15) ha parlato così: “È stata una bellissima giornata per me. Essere qui è una sensazione fantastica – ha dichiarato ai microfoni di Inter TV – Sono contento di far parte della famiglia interista. Paul Ince è una leggenda. Se potessi seguire le sue orme sarei molto felice. Il mio messaggio per i tifosi è che vinceremo ancora. Sono qui per questo e voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ci sono tutti i presupposti per far bene. Speriamo di rendere i tifosi felici e vincere tanti trofei”, ha chiuso Young.

Foto: Twitter ufficiale Inter